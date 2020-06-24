منها عودة جميع العاملين أول يوليو.. 10 قرارات لمجلس جامعة الأزهر

عقد مجلس جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، جلسته الشهرية، رقم 657 اليوم، لمناقشة مواعيد الامتحانات وفق القرارات التي سيجري التنسيق فيها وتتوافق مع ما يصدره مجلس الوزراء، من قرارات تتعلق بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وشملت قرارات مجلس الجامعة ما يلي..

1- عودة جميع العاملين بجامعة الأزهر وانتظامهم بكل جهات الجامعة بالقاهرة والأقاليم أول يوليو.

2- اتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ علي السلامة العامة.

3- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، صباح يوم الإثنين 4 يوليو.

4- يراعى في الامتحانات أن تبدأ بمادة القرآن الكريم.

5- تنتهي الامتحانات يوم الثلاثاء 28 يوليو.

6 - يترك لكل كلية الإعلان عن الجدول في ضوء البداية والنهاية بما يتناسب وطبيعة الكلية.

7- التنسيق بين عمداء الكليات المتجاورة في مواعيد بدء وانتهاء الامتحانات شريطة أن تكون هناك متخللات زمنية منعًا لتكدس وتزاحم الطلاب.

8- استمرارية التنسيق بين عمداء كليات القطاع الواحد على أن تبدأ وتنتهي في موعد محدد.

9- التسكين في المدن الجامعية للطلاب والطالبات ممن كانوا يسكنون قبل فترة تعليق الدراسة سيبدأ قبل موعد الامتحان بيومين حسب جدول امتحان الكلية.

10- 8 أغسطس.. بدء امتحانات الدراسات العليا بقطاعات جامعة الأزهر.

وأوضحت الجامعة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على سلامة وصحة الطلاب وجميع منسوبي الجامعة خلال إجراء تلك الامتحانات بمختلف قطاعاتها في مواجهة جائحة أزمة فيروس كورونا.

وأكدت أن الهدف من وراء ذلك التنسيق هو الحفاظ على سلامة طلاب وطالبات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، والتنبيه على أخذ كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على سلامة منسوبي الجامعة من إجراء عمليات التطهير والتعقيم الدائم والمستمر لكل المنشآت مع استخدام المشاركين في عملية الامتحان للأقنعة الواقية "الماسكات" والمطهرات في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا.