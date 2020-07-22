يوسف الحسيني: على الجميع النزول لاختيار ممثلي مجلس الشيوخ

قال الإعلامي يوسف الحسيني، المتحدث باسم القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، إنه من المفترض إجراء دعاية رئيسية في الانتخابات طبقا للقانون، فيما عدا التجمعات، نظرا لعدم تفشي فيروس كورونا.

وأضاف "الحسيني"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، أنه يجب على الجميع النزول لصناديق الاقتراع، حتى يكونوا أكثر فاعلية وإيجابية، عبر ذهابهم للانتخاب: "متقنعنيش أن الدائرة بتاعتك مفيهاش حد خالص.. وفكرة إبطال صوتك بيدي انطباع عدم رضاك عن كل الناخبين"، موضحا أنه من الممكن حدوث ربط بين المرشح الفردي وقائمة حزبه، حيث سيدعم كل حزب مرشحه في الانتخابات حال لجأ لذلك.

وأكد أن المواطنين، شعروا بضرورة التعامل مع مؤسسات في الانتخابات وليس المستقلين، وهو ما عكس مدى الوعي المجتمعي الكبير خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الأحزاب تسعى إلى فرض وجود لها في كل مناحي الجمهورية، حيث وصلت بعض الأحزاب لإنشاء مكاتب خاصة في كل المحافظات.