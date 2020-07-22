يوسف الحسيني: المعارضة موجودة في مصر ومهمتها طرح حل بديل

قال الإعلامي يوسف الحسيني، المتحدث باسم القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، إن هناك أحزاب وأراء معترضة عدة في مصر، حيث تعمل المعارضة على تقديم حلول بديلة للنظام، وليس الضد طوال الوقت: "المعارضة قايمة على طرح حل بديل".

وأضاف "الحسيني"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، أن نظام القائمة، أحدث وجود أحزاب مؤيدة وأخرى معارضة بذات القائمة، وتحت قبة مجلس الشيوخ، سيقوم كل منهم بدوره بشهامة ونبل، موضحا أن الابتعاد عن الطرق التقليدية للدعاية الانتخابية والاقتراع، أمر أصبح واضحا من اللجنة الوطنية للانتخابات.

وأكد أن وجود مؤتمرات جماهيرية يقوم بها بعض المستقلين في الشارع المصري، أمر غير مقبول ومخالف للقواعد والقوانين، التي أقرتها لجنة الانتخابات المصرية: "لما بيخالف القانون قبل ما يدخل مجلس الشيوخ أمال لما يدخل هيعمل إيه".