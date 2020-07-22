رئيس وزراء اليمن يغادر القاهرة بعد زيارة رسمية استغرقت 4 أيام

غادر رئيس وزراء اليمن الدكتور معين عبدالملك، القاهرة، مساء اليوم، متوجها إلى العاصمة السعودية "الرياض"، بعد زيارة رسمية لمصر استغرقت 4 أيام، حيث كان في وداعه وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس وزراء اليمن الذي سلمه رسالة من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، واستعرض تطورات الأوضاع في بلاده وجهود الحكومة، لاستعادة السلام والاستقرار، والتحديات التي تواجه الشعب اليمني الشقيق نتيجة تدهور الوضع الإنساني.

وعقدت جولة مباحثات رسمية بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيره اليمني، بحضور وزراء من الجانبين، تناولت سبل تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين في شتي المجالات.

وأكد مدبولي، استعداد مصر لتقديم أي دعم ممكن للحكومة اليمنية، خاصة في مجال تأهيل وإعداد الكوادر اليمنية في المجالات المختلفة، واستعدادها للقيام بأي دور يساهم في حل الأزمة اليمنية الحالية والتوصل لتسوية شاملة.

وأوضح رئيس الوزراء المصري، أن الموقف المصري ثابت إزاء دعم الحكومة الشرعية الحالية في اليمن ودعم وحدة وسيادة أراضيه وسلامة مؤسساته الوطنية.

وشدد مدبولي، على أن أمن واستقرار اليمن يُمثل أهمية قصوى للأمن القومي المصري، وأمن المنطقة العربية بصفة عامة.

واتفق الجانبان على أن يتم التواصل بين المسؤولين بوزارتي الخارجية، لتحديد موعد مناسب لعقد اللجنة المشتركة خلال الفترة المقبلة، وذلك لإتاحة مزيد من المناقشات بشأن الملفات المشتركة بين البلدين.

والتقى رئيس الوزراء اليمني، مع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ لمناقشة آخر المستجدات على الساحة اليمنية، خاصة ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية والسياسية والميدانية.