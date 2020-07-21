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رئيس وزراء اليمن: مناطق سيطرة الحوثيين بلا عيشة كريمة وإيران تدعمهم

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محمود البدوي
09:22 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
الدكتور معين عبدالملك .. رئيس وزراء اليمن

الدكتور معين عبدالملك .. رئيس وزراء اليمن

قال الدكتور معين عبدالملك، رئيس وزراء اليمن، إن إيران هي المؤثر الأكبر على الحوثيين، ففي عام 2016 أثناء محادثات بالكويت تم الاتفاق بين الجميع ولكن فجأة جاءت للحوثيين تعليمات برفض كل المقترحات الدولية، فالتأثير الإيراني كبير جدا على الحوثيين، وذلك خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وأضاف "عبد الملك"، أن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون  أشبه بسور معزول بشكل كبير، ليس بها حرية أو عيشة كريمة، حتى أن أزمة كورونا المواطنين كانوا يخشون الإبلاغ بالإصابة خوفاً من بطش الحوثي، "الحوثيون إذا علموا بوجود مصاب يأتون لأخذه من المنزل ولا تعرف أين ذهب فعليا، والأسر لم تكن على دراية بمكان جثث ذويهم".

وفي المقابل تحدث عن جهود الحكومة في مكافحة كورونا، قائلأ: "نحن على تواصل مع الأطباء وأنشأنا لجنة تكون على المستوى الوطني، وقررنا تدشين 14 مركز عزل ونجحنا في استيعاب الموجة الأولى".

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