رئيس وزراء اليمن: نحن على وشك الهاوية ولا نملك مخزونا أو اقتصاد وطني

قال الدكتور معين عبد الملك، رئيس وزراء اليمن، إن هناك خطورة على الوضع في البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، واستمرار الحرب والقتال بالبلاد، "كلما أسرعنا في التوافقات والاستقرار السياسي وتشكيل حكومة بموجب اتفاق الرياض لكانت فرص إنقاذ اليمن أعلى وسيساعد ذلك على توفير حزم دعم حقيقية لتمويل عجز الموازنة أو للوديعة للبنك المركزي اليمني حتى لا نقع في هاوية".

وأضاف "عبد الملك"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يعرض على شاشة "Ten"، أن اليمن الآن على وشك السقوط في هاوية لكن بقدر الإمكان تتماسك المؤسسات، مواصلًا: "الإشكالية أننا لا نملك مخزون ولا اقتصاد وطني، والدول في وضع كورونا تقشفت أما نحن في اليمن لا يوجد مساحات كبيرة للتقشف لأن هناك تضخم كبير وارتفاع في سعر السلع".

وأشار رئيس وزراء اليمن إلى أن الحوثيين يضغطون عسكريًا لتغيير المعادلة على الأرض، وهو ما أدى إلى فقدان آلاف اليمنيين في محرقة الحرب، ووقعت خسائر كبيرة في صفوفهم، وبحسب التقارير التي تصلنا هناك آلاف الضحايا يقودهم الحوثيين للمعارك، ولم يحدث أي تغير كبير.

وأكد أن حجم الخسائر البشرية في صفوف الحوثيين إلى قوات الحكومة الشرعية بمعدل 4 إلى 1، فالحوثيين يجندون النشء والأطفال بشكل كبير، ويضخون الأموال التي يحصلون عليها من أجل إحراز تقدم، ولا يحدث.