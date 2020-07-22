الصحة الروسية: تكرار الإصابة بكورونا ظاهرة نادرة

أعلن المكتب الصحفي التابع لوزارة الصحة الروسية، أن تكرار الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، أمر نادر الحدوث، ربما يحدث بسبب خصوصيات الجهاز المناعي للشخص الذي قد تعاوده الإصابة.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم، عن بيان لوزارة الصحة الروسية، "أن تكرار العدوى ظاهرة نادرة وربما ترتبط بخصائص الجهاز المناعي لشخص معين".

وأكدت الصحة الروسية، أن اللقاحات المضادة لكورونا المستجد، يتم تطويرها بطريقة تشكل مناعة مستمرة طويلة الأمد، لذا فمن المتوقع أن تحمي بشكل فعال ضد الإصابة بالفيروس التاجي.

وكان قد جرى في وقت سابق الإبلاغ عن إصابة عاملة طبية مرتين بكورونا المستجد، وذلك في غضون شهرين في منطقة فلاديمير الروسية.

إيطاليا تشهد ارتفاعا في الحالات اليومية للإصابة بكورونا بتسجيل 282 إصابة جديدة

وفي إيطاليا، ارتفع عدد الإصابات اليومية بالوباء في إيطاليا، اليوم، بتسجيل 282 إصابة جديدة مقارنة بـ129 إصابة أمس الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية، في بيان نقلته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، أنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 9 وفيات جديدة بكورونا المستجد مقارنة بـ15 وفاة أمس الثلاثاء.

وأوضحت الصحة الإيطالية، أن عدة مناطق في البلاد لم تبلغ عن أي إصابات أو وفيات جديدة، ما يشير إلى تحسن الأوضاع مع الحفاظ على اتباع الإجراءات الوقائية.

وأشارت الوزارة الإيطالية، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 245 ألفا و32 حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 35 ألفا و82 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس أكثر من 197 ألف شخص.

إيران: 219 وفاة و2856 إصابة جديدة بكورونا

وفي إيران، أعلنت السلطات، اليوم، تسجيل 219 وفاة جديدة بكورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 14853 وفاة.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري قولها، إنها سجلت 2856 إصابة جديدة مؤكدة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 281413 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".