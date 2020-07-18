إقامة مهرجان Sardegna في إيطاليا.. وإخضاع الضيوف لفحص كورونا

إلا أن أعلنت إدارة مهرجان Filming Italy Sardegna، إقامة المهرجان في جزيرة سردينيا بإيطاليا، ومن المقرر أنَّ يخضع الضيوف لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا فور الوصول.

يأتي ذلك في الوقت الذي يختار فيه صناع الكثير من الأحداث الفنية في دول مختلفة، إجراءها عبر الإنترنت بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقالت تيزيانا روكا، مسؤولة بالمهرجان: "لقد تشاورنا مع لجنة طبية وقررنا اتباع اتفاق لعمل كشف عن فيروس كورونا لجميع ضيوفنا"، مضيفة أنَّها لم تفكر في الإلغاء، ومن المقرر حصور عدد من النجوم في أوروبا".

يُذكر أنَّه في إيطاليا تقرر انعقاد مهرجان روما السينمائي في الفترة من 15 إلى 25 أكتوبر.

وسيعرض بروما السينمائي مجموعة أفلام منها الوثائقي "اسمي فرانشيسكو توتي"، عن لاعب نادي روما المعتزل فرانشيسكو توتي، كما سيتمّ تكريم الموسيقار الإيطالي الراحل إنيو موريكوني.

كما أعلن مهرجان فينيسا السينمائي أنّ النسخة رقم 77 ستقام من يوم 2 إلى 12 سبتمبر المقبل، مع وضع بعض التغييرات بسبب الشروط الصحية التي فرضتها أزمة فيروس كورونا.

وتشهد هذه النسخة تخفيض العدد الإجمالي للأفلام في الاختيار الرسمي، لنحو 50-55. في حين سيحافظ القسمان الفنيان Venezia وHorizons على إجراءاتهما وشكلهما المعتاد، وكذلك قسم خارج المنافسة، وسينما Biennale.