"كورونا": خروج آخر حالة إصابة من "حميات الغردقة" وخلو 5 مستشفيات فى البحر الأحمر من المصابين

استمر ارتفاع معدلات نسب الشفاء بين مصابى كورونا، وخروج المتعافين من مستشفيات العزل بعد خضوعهم لبروتوكول العلاج المقرر من وزارة الصحة، عقب تحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، وسجلت العديد من المستشفيات صفر كورونا وسط إعلان مسئولى الصحة انحسار الفيروس وبدء تجهيز المنشآت الطبية لاستقبال المرضى من كافة التخصصات.

شفاء مسنة تخطى عمرها 90 عاماً بالغربية

فى الغربية تعافت مسنة عمرها 91 عاماً، تقيم بمدينة قطور، بعد خضوعها لبروتوكول العلاج المقرر من وزارة الصحة وتحول نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية، وقال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، إن مستشفى قطور المركزى استقبل المسنة بعد التأكد من إصابتها وجرى عزلها داخل المستشفى، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لها، حتى تماثلت للشفاء وتقرر خروجها.

وخرج آخر مصاب من مستشفى حميات الغردقة بعدما تحولت نتائج تحاليله من إيجابية إلى سلبية، وسجل المستشفى صفر كورونا، وسط فرحة الطاقم الطبى والإدارى بعد عناء ومجهود كبير مبذول فى علاج المصابين استمر لأكثر من ستة أشهر، منذ استقبال أول حالة تحمل الجنسية الصينية مطلع فبراير الماضى، وكشف مسئولو صحة البحر الأحمر ارتفاع معدلات الشفاء وخروج المتعافين من مستشفيات المحافظة، حيث سجلت مستشفيات مدن «رأس غارب، سفاجا، مرسى علم، وحلايب وشلاتين» صفر كورونا، وأضاف مصدر مسئول بمديرية الصحة أنه لم يتبق من المصابين بمستشفيات البحر الأحمر سوى حالة واحدة بمستشفى القصير المركزى و١٠ حالات بمستشفى الغردقة العام، وجميعهم بصحة جيدة ولا توجد أعراض شديدة الخطورة ويخضعون للعلاج طبقاً لبروتوكول وزارة الصحة، وأثنى الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة، على الجهد المبذول من الأطقم الطبية والإدارية وجميع العاملين بمستشفى حميات الغردقة، لافتاً إلى أن المستشفى سيخضع لعملية تطوير شاملة ليتم تحويله لمستشفى نموذجى على أحدث طراز، ويشمل التطوير تركيب شبكة غازات وعناية مركزة تضم ٦ أسرة، بالإضافة إلى ٤٠ غرفة مجهزة طبياً على أحدث مستوى، بالإضافة إلى تجديد العيادات والاستقبال والمكاتب الإدارية.

"عزل ملوى" يسجل صفر إصابات

وزفت مصادر طبية فى المنيا بشرة خير بإعلان تسجيل مستشفى عزل ملوى صفر إصابات على مدار 24 ساعة، ليلحق بمستشفى مطاى العام الذى سجلت صفر إصابة السبت الماضى، ثم عاد واستقبل 4 حالات خلال يومين، وأوضحت المصادر أن هناك تراجعاً ملحوظاً فى عدد الإصابات التى يتم رصدها وتسجيلها بالمحافظة يوماً تلو الآخر، كما أن عدد حالات الشفاء فى ارتفاع ملحوظ مقارنة بالأشهر الماضية.

وفى المنوفية، أكد الدكتور محمد طاحون، مدير مستشفى شبين الكوم التعليمى، أن هناك خطة لإخلاء المستشفى من المصابين بفيروس كورونا المستجد لعلاج قوائم الانتظار على مستوى المحافظة وتنفيذ مبادرات رئيس الجمهورية، مشدداً على أن مديرية الصحة تعمل على تنفيذ خطة لنقل المصابين إلى مستشفيات أخرى.

تعافي مدير عام الطرق وزوجته فى بنى سويف

وصرح أطباء مستشفى التأمين الصحى فى بنى سويف بخروج المهندس «ناصر فراج» مدير عام مديرية الطرق والكبارى بالمحافظة وزوجته، عقب تعافيهما من فيروس كورونا المستجد، وقال مصدر طبى إن مدير عام مديرية الطرق ظهرت عليه أعراض الإصابة وجرى حجزه داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى التأمين الصحى وزوجته، حتى تحسنت حالتهما، فيما نعت مديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد يوسف وكيل الوزارة، وفاة كيميائية بالمعمل المشترك، متأثرة بإصابتها بالفيروس، وقال بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الصحة، إن الكيميائية دعاء أحمد عبدالحافظ، وافتها المنية، مساء أمس الأول، عن عمر يناهز ٢٨ عاماً، إثر حجزها فى العناية المركزة بمستشفى الجامعة بعد ظهور الأعراض عليها، خلال حملها فى الشهر الثامن.

وأكد الدكتور محمد منير، مدير مستشفى بنها للتأمين الصحى النموذجى، أن عدد المتعافين بالمستشفى وصل إلى 490 حالة منذ بدء استقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، كما تم صرف 360 بروتوكول علاج للحالات الخاضعة للعزل المنزلى حتى تعافيهم، ليكون إجمالى المتعافين من المحجوزين داخل المستشفى والعزل المنزلى 850 حالة، وأوضح مدير المستشفى أن معدل الشفاء جيد جداً، ويتعافى يومياً من 10 إلى 15 مصاباً ويغادرون المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.

وقال الدكتور محمد عرابى، مدير مرفق إسعاف الإسكندرية، إن رجال الإسعاف هم الخط الأول فى مواجهة فيروس كورونا، لافتاً إلى إصابة 20 فرداً من العاملين بالمرفق، تعافى منهم 9 مسعفين والباقى فى مرحلة التعافى، وما زالوا يخضعون للعزل الصحى، لافتاً إلى أن الإجراءات المتبعة فى حالة إصابة أى مسعف يتم نقله بسيارة إسعاف من أجل إجراء المسحة وحال إيجابية التحليل يتم وضعه فى المستشفى المخصص للعزل، موضحاً أن 90% من المصابين كانوا ضمن فريق كورونا و10% مخالطون لهم أثناء العمل.

تعافي 143 بمستشفيات العزل فى البحيرة

وفى البحيرة، أعلنت المحافظة عن شفاء وخروج 143 حالة تعافٍ جديدة من مستشفيات العزل والإحالة، ليصبح إجمالى عدد المتعافين 4557 حالة، وأكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة أن نسب الشفاء وصلت لأعلى معدلاتها وسط انخفاض كبير فى أعداد الإصابة والوفيات مع استمرار الجهود بجميع المستشفيات المخصصة للعزل بالتزامن مع تطبيق جميع الإجراءات الخاصة بتوزيع وتسليم حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلى.

مدير "حميات دمنهور" يُشكك فى بيانات "الصحة العالمية" بعد إصابته بالفيروس للمرة الثانية

وأعلن الدكتور أحمد هواش، مدير مستشفى حميات دمنهور، إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية، بعد تعافيه من المرض أوائل يونيو الماضى، وظهور الأعراض عليه بدرجة أشد قسوة من أعراض إصابته الأولى.