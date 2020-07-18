"كورونا": 24 متعافيا يغادرون "عزل بني سويف" وارتفاع عدد المتعافين إلى 767 حالة في كفر الشيخ

استمر تراجع مؤشر الإصابة بفيروس كورونا فى المحافظات، فى الوقت الذى زادت فيه أعداد المتعافين الذين غادروا مستشفيات العزل عقب خضوعهم لبروتوكول العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، تزامناً مع استمرار حملات الرقابة الميدانية لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الاحترازية.

وأعلنت مديرية الصحة فى بنى سويف، عن تعافى ٢٤ حالة جديدة وخروجهم من مستشفى الفشن المركزى عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة، وأشار الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا، لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولاً بأول، مؤكداً مواصلة الجهود التى تقوم بها الأطقم الطبية بالمحافظة للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهداً فى الدفع بجهود الدولة لمجابهة تلك الأزمة.

"شبرا وبنها" الأعلى إصابة فى القليوبية

وسجلت محافظة القليوبية، وفقاً لبيانات وزارة الصحة الرسمية 7730 حالة إصابة منذ بدء الجائحة على مستوى المحافظة علاوة على 23 حالة إصابة جديدة تم تسجيلها أمس و13 إصابة من محافظات مجاورة، وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة وفق خريطة الإصابات أن مدينة شبرا الخيمة ومركز ومدينة بنها سجلا أعلى معدل للإصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، حيث سجلت مدينة شبرا الخيمة شرق وغرب 1644 حالة إصابة، ومركز ومدينة بنها 1866 حالة إصابة، ومركز ومدينة طوخ 940 حالة إصابة، ومركز ومدينة قليوب 611 حالة، وشبين القناطر 718 حالة إصابة، والخانكة 716 حالة إصابة، ومركز ومدينة كفر شكر 395 حالة، والقناطر الخيرية 633 حالة إصابة، ومدينة قها 52 حالة، ومدينة العبور 155 حالة إصابة.

وارتفعت حالات الشفاء من الفيروس بمحافظة كفر الشيخ إلى 767 حالة بنسبة 24% بعد تحول نتائجهم لسلبية وخرجوا إثر تماثلهم للشفاء، وقال مصدر بصحة المحافظة إن حالات الوفاة بلغت 127 شخصاً، وأضاف المصدر أن عدد الحالات الإيجابية بالمحافظة وصل إلى 3247 مصاباً بنسبة 39% ويخضع للعلاج نحو 2354 شخصاً بنسبة 72%، كما جرى توفير البدل الواقية والكمامات والقفازات والفيس شيلد والفيس ماسك والحذاء المُستخدم للعزل، بقسم العزل الجديد بالمستشفى الجامعى، وكذلك بلطيم.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن المحافظة من أقل المحافظات تسجيلاً للإصابات بالفيروس، موضحاً أن جنوب سيناء حققت معدلات شفاء عالية مقارنة بالمحافظات الأخرى، وأعداد المتعافين فى زيادة مستمرة حيث خرج ١٢١ متعافياً من مستشفيات وأقسام العزل خلال الأسبوع الماضى بعد أن تلقوا العلاج وتحسنت صحتهم، بينهم مصابة من أصل سويسرى تبلغ من العمر تسعين عاماً.

وفى شمال سيناء، سجلت مديرية الصحة إصابة شخصين فقط بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تعافى 177 مصاباً خلال الأسبوع الماضى ليرتفع مجموع المتعافين إلى 304 حالات فى العريش وبئر العبد والشيخ زويد، وتخضع 14 حالة إيجابية للعلاج فى مستشفى بئر العبد النموذجى، و12 حالة عزل منزلى، فيما بلغت أعداد حالات الوفاة 14 حالة، تزامناً مع انخفاض أعداد الحالات المصابة مقارنة بالأسابيع الماضية، نتيجة نشر التوعية الصحية عن طريق مراكز الشباب والأندية ودور الثقافة والجمعيات الخيرية.

وأكد مصدر بصحة دمياط فى تصريح لـ«الوطن»، أن مجمل الإصابات بلغ 1192 إصابة، مقابل 89 حالة وفاة 90% منها مصابة بأمراض مزمنة كأمراض الجهاز التنفسى، السرطان، أمراض القلب والسكر والضغط والجلطات، وأردف المصدر أن عدد المتعافين بلغ 760 متعافياً فى 4 مستشفيات عزل علاوة على مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة والمدينة الشبابية.

خروج 156 مصاباً بعد خضوعهم للعلاج بـ"عزل الراجحى".. وضبط أدوية منتهية الصلاحية وممنوع تداولها داخل مخزن فى أسيوط

وفى أسيوط، قال الدكتور إيهاب فوزى، مدير عزل مستشفى الراجحى الجامعى، إن المستشفى بدأ فى استقبال مصابى كورونا فى 23 أبريل 2020 ومنذ ذلك التاريخ جرى استقبال 204 حالات خرجت منها 156 حالة بعد خضوعها للعلاج بينما بلغت أعداد الوفاة 30 حالة وجارٍ استكمال وعلاج 18 حالة منهم 9 حالات مستقرة و9 حالات بالعناية المركزة وحالتان فقط على جهاز التنفس الصناعى، وعلى صعيد الحملات الرقابية، تمكن فريق إدارة التفتيش الصيدلى بصحة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد مرعى مدير إدارة التفتيش بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومباحث التموين من ضبط شقة سكنية تدار كمكتب علمى ومخزن خاص وبداخلها أدوية منتهية الصلاحية وأخرى ممنوع تداولها، وجرى التحفظ على ٣٣ ألفاً و٦٦٢ أمبول تخدير وعناية مركزة لعمليات القلب والكبد مدون عليها «خاص بوزارة الصحة والسكان»، بالإضافة إلى ضبط ١٠٨١ فيال منتهى الصلاحية وتم طمس تواريخ الصلاحية لإعادة استخدامه، وجرى تحرير محضر 1916 جنح أمن دولة طوارئ ثانى أسيوط بالإجراءات للعرض على النيابة العامة للتصرف.

ونجح الفريق الطبى فى مستشفى قنا العام فجر أمس، فى إجراء عملية ولادة لسيدة مصابة بالفيروس، وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام إن المريضة مصابة بالفيروس وعند نقلها من مستشفى الحميات لمستشفى العزل فوجئت بآلام الولادة فى قسم الاستقبال وعلى الفور تعامل الفريق الطبى معها، وأجريت لها العملية بنجاح، وأشار إلى أن المريضة وطفلها يتمتعان بحالة صحية جيدة، وسط متابعة ورعاية من الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى، حتى تتماثل تماماً للشفاء من فيروس كورونا، لافتاً إلى أنها ثانى ولادة تتم فى المستشفى منذ تحويله إلى عزل فى 4 يونيو الماضى.