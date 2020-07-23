اليوم.. بدء صرف معاشات من يحصلون على أقل من 1000 جنيه

قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، إنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتنسيق مع الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، تقرر إتاحة المعاشات لشهر أغسطس في ماكينات الصراف الآلي والتي يزيد عددها على 13 ألف ماكينة صباح اليوم الخميس 23 يوليو قبل عيد الأضحى المبارك، تيسيرا على أصحاب المعاشات.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه تقرر فتح منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اليوم، رغم أنه إجازة رسمية بشكل استثنائى لخدمة أصحاب المعاشات.

حيث تبدأ اليوم صرف شريحة أصحاب المعاشات لمن يحصلون على أقل من ألف جنيه قبل زيادة يوليو، ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف؛ على أن يستكمل الصرف لنفس الفئة يوم السبت من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

أما من كانت معاشاتهم أقل من ألفين جنيه ويبلغ عددهم حوالي 2.4 مليون قائم بالصرف قبل زيادة يوليو 2020، فيتم الصرف لهم يومي الأحد والاثنين من منافذ الهيئة ومكاتب البريد

ويتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات مهما كانت قيمة معاشاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

وأكد رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، أن هناك إقبالا من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية ، لذلك سيتم إتاحة صرف المعاشات صباح الخميس من خلال توفير 13 آلف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

وأشار "عوض" إلى ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف للإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم؛ واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.

كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى المبارك لما يزيد عن 8 ملايين صاحب معاش حيث يبلغ إجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي 3.481 مليون مواطن بقيمة إجمالية 6.496 مليار جنيه، وإجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.193 مليون مواطن بقيمة إجمالية تقدر بـ 8.752 مليار جنيه، في حين تم تحويل 6.614 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.688 مليون قائم بالصرف.