بدء تطوير ميدان "السيسي" بالعوامية وسط الأقصر

أطلق العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، إشارة البدء لتطوير منطقة شرق السكة في المنطقة الواقعة بين موقف سيارات السرفيس وبداية شارع النزهة، وعمل ميدان يتناسب مع طبيعة المكان هذا، بالإضافة لرفع كفاءة وتطوير ميدان الرئيس السيسي بمنطقة العوامية جنوب مدينة الأقصر، استعدادًا للموسم السياحي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرفع كفاءة وتطوير الشوارع والميادين بمدينة الأقصر.

ولفت الشريف، إلى أنه من المقرر تركيب أعمدة إنارة من نوع "هاي ماست"، لرفع كفاءة الإنارة بالمناطق سالفة الذكر.

رافق رئيس المدينة، في الجولة التفقدية، حسام العمدة رئيس حي شرق، وحسن خليدي رئيس حي جنوب، وفرق العمل التابعة لحي شرق وجنوب.