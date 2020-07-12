اليوم بدء صرف المعاشات لمن يتقاضى أكثر من 3 آلاف جنيه

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، صرف المعاشات لمن يتقاضى معاشا في شهر يونيو أكثر من 3000 جنيه، ويبلغ عددهم 800 ألف قائم بالصرف، اعتبارا من اليوم، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له، يتاح له الصرف خلال الأيام اللاحقة.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الانتهاء من صرف 10.038 مليار جنيه، من إجمالي المعاشات المنصرفة من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية لـ 7.150 مليون قائم الصرف في ختام الاسبوع الأول من شهر يوليو.

وأفاد تقرير غرفة العمليات المركزية المعنية بمتابعة صرف معاشات شهر يوليو إلى انتظام صرف المعاشات، حتى مساء الاربعاء الموافق 8 يوليو، من خلال ماكينات الصرف الآلى 4.402 مليون حالة بقيمة 5.900 مليار جنيه، وأن عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعى 541 ألف حالة بقيمة إجمالية 789 مليون جنيه، ، بالإضافة 2.207 مليون حالة صرفوا معاشاتهم من خلال مكاتب البريد، بقيمة 3.349 مليار جنيه.