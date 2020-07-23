في عيد ميلادها.. فيلم ومسلسل قدمتهما سمية الألفي للأديب فتحي غانم

تعد الفنانة سمية الألفي واحدة من جميلات السينما والتلفزيون في مصر، أحبها الجمهور لموهبتها وأداءها التمثيلي الهادئ الذي من خلاله استطاعت أن تقدم عددا من الأعمال الفنية ما بين السينما والدراما التلفزيونية التي حققت نجاحا كبيرا.

بدأت سمية الألفى مشوارها الفني في سبعينيات القرن الماضي وتعاونت خلال أعمالها الفنية مع عدد من كبار النجوم والمخرجين والمؤلفين.

وفي عيد ميلادها ترصد "الوطن"، مسلسلا تلفزيونيا وفيلما سينمائيا قدمتهما سمية الألفي مأخوذان عن أعمال أدبية للكاتب فتحي غانم.

مسلسل الأفيال

تعد رواية الأفيال أحد أشهر وأهم الروايات التي كتبها الأديب فتحي غانم في مشواره الأدبي، وقدمت الرواية في مسلسل تلفزيوني عام 1986 للمخرج إبراهيم الصحن.

وقامت ببطولة المسلسل الفنانة سمية الألفي بمشاركة محمود ياسين، ليلى طاهر، هالة صدقي ورشوان توفيق.

فيلم تلك الأيام

وفي عام 2010 شاركت الفنانة سمية الألفي في فيلم "تلك الأيام" من بطولة نجلها الفنان أحمد الفيشاوي، والفيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب فتحي غانم وقد نفذها للسينما المخرج أحمد غانم نجل الأديب فتحي غانم.

وقدمت الفنانة سمية الألفى على مدار تاريخها الفني ما يقارب الـ150 عملا فنيا ما بين السينما والدراما التلفزيونية كان من أشهرها مشاركتها بمسلسلات "ليالي الحلمية، الراية البيضا وبوابة الحلواني" وعلى مستوى السينما شاركت في أفلام "مشوار عمر، وكالة البلح، علي به مظهر والطوفان".