الجمعة.. بكين تفتح أبواب السينما بـ30%

تستعد بكين لفتح دور السينما مرة أخرى في المناطق منخفضة المخاطر، الجمعة المقبل، بنسبة حضور 30% فقط، حسب موقع Variety.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، عن مسؤولي صحة محليين، قولهم إنّه لم تكن هناك حالات محلية مؤكدة جديدة في بكين لمدة 15 يوما متتالية، ما يعني أنّ جميع أجزاء العاصمة مصنفة حاليا على أنّها منخفضة المخاطر، حسب ما نشر Variety.

وتضم بكين 262 دار سينما، جرى إغلاقها بالكامل بسبب كورونا، في أواخر يناير.

وبعد افتتاح السينما في بكين، سيتم السماح بحضور 30% من رواد القاعة، مع عرض نصف عدد الأفلام، وجرى تحديد نصف ساعة على الأقل بين كل عرض للتطهير والتعقيم، مع فحص درجة حرارة المشاهدين قبل الدخول.

ويجب شراء جميع التذاكر مسبقًا عبر الإنترنت، كما أنّ المقاعد ستكون على بعد متر على الأقل عن بعضها البعض.

ومن المقرر إطلاق 9 أفلام، الجمعة، بينها Dolittle وBloodshot، وإعادة إصدار فيلم Zootopia إنتاج ديزني، وA Dog's Journey، وCapernaum، وA Odyssey Part One: Pandora's Box.

وشهدت صناعة السينما العالمية خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدّى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، وجرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفًا على سلامة صناعها.

وفي الصين تقرر إقامة مهرجان شانغهاي السينمائي الدولي في الفترة من 25 يوليو إلى 2 أغسطس، وحدد مهرجان شنغهاي الدولي للتلفزيون مواعيده، ومن المقرر أن تستمر فعالياته من 3 إلى 7 أغسطس، كما أعلن مهرجان الفيلم الدولي الأول بالصين، تنظيم عروضه بداية من 26 يوليو إلى 3 أغسطس في شنغهاي.