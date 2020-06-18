محمود حميدة يسترجع ذكرياته مع فاروق الفيشاوي: لما كنا صغيرين

نشر الفنان محمود حميدة عبر حسابه الخاص على إنستجرام، صورة تجمعه بالفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وعلق "لما كنا صغيرين".

وشارك الفنان محمود حميدة، متابعيه عبر إنستجرام أمس، بصورة من فيلم "شمس الزناتي"، معلقا: "عدو جيل الثمانينات والتسعينيات.. المارشال برعي".

كما نشر صورة من كواليس فيلم "الغسالة"، بصحبة عدد من الأطفال، عبر حسابه على إنستجرام، معلقا: "أثناء تصوير فيلم الغسالة".

ويدور فيلم "الغسالة" في إطار رومانسي بين الأبطال، وتحدث بينهم مفارقات كوميدية واجتماعية، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، ‏وإنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك ‏في بطولته، أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد ‏فتحي وطاهر أبو ليلة.