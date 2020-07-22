وزير الري الأسبق: أثيوبيا تمارس نوعا من الجعجعة السياسية لإرضاء الدخل

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن القمة الرئاسية حول السد الأثيوبي أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم للدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، موضحًا أن إثيوبيا ليس لها أي حق في استغلال المياه بالنيل الأزرق، وأديس أبابا تمارس نوعا من الجعجعة السياسية لإرضاء الداخل.

وأضاف "علام"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن مصر نجحت في إظهار التعنت الإثيوبي أمام مكتب الاتحاد الأفريقي، مؤكدًا أن القمة الأفريقية أكدت على أهمية عدم اتخاذ أي إجراء أحادي.

وحول تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي المستفزة، رد: "كلام مش قده، ومصر متمسكة بالمفاوضات بعد الحصول على خطوات إيجابيات جدا ولن تمسح بالتفريط في نقطة مياه، موضحًا أن مصر حصلت على ما كانت تريد خلال قمة الاتحاد الأفريقي التي تتمثل في إلزام الدول باتفاق قانوني ملزم لقواعد ملء السد الأثيوبي، فضلا عن بند فض النزاع باللجوء إلى القضاء حال حدوث خلاف في المستقبل.

من ناحية أخرى، استنكر الإعلامي أحمد موسى، تصريحات بعض المسؤولين الإثيوبيين حول السد الأثيوبي، موضحًا أن وزير خارجية إثيوبيا أصدر تصريحات مستفزة حول النيل، وفي الوقت ذاته هناك إصرار من الاتحاد الإفريقي على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وهو ما كنت ترفضه إثيوبيا دائما وتطالب بمسودة بشأنه.

وأضاف "موسى"، أن إثيوبيا تتهرب وتتنصل من الاتفاق القانوني، لكن الاتحاد الإفريقي أكد على ضرورة عقده للتوصل إلى حل لأزمة سد النهضة.