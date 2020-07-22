لجنة مكافحة كورونا: نتوقع الوصول لصفر إصابات بمنتصف سبتمبر

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن المجتمع المصري نجح في التزامه بالإجراءات الوقائية لعدم الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما عكسه قلة أعداد الإصابات في مصر.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن المجتمع المصري بات يشعر بالأمان بشكل أكبر، ويجب استكمال السيطرة على الفيروس من خلال اتباع الإجراءات الوقائية بشكل أقوى وعدم التهاون في تلك الإجراءات، موضحا أن اللجنة تتوقع الوصول لرقم صفر في عدد أكبر من المحافظات المصرية في نصف شهر سبتمبر المقبل.

وأكد أن البروتوكول العلاجي المصري هو أحد أقوى البروتوكولات العلاجية على مستوى العالم، والذي أثبت كفاءة كبرى في الكثير من الحالات المصابة بالفيروس، ويتم الاعتماد عليه بقوة في الحالات البسيطة والمتوسطة.