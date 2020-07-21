إصابات فيروس كورونا تتجاوز 15 مليون إصابة حول العالم

بلغ عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 15.007.036 حالات، فيما وصل إجمالي الوفيات 616.508 حالة وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 9.013.381 حالة.

ولم تسلم دول منظمة مجلس التعاون الخليجي، "السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين" من فيروس كورونا كحال مختلف دول العالم.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 2476 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا السمتجد "كوفيد 19"، ليصبح الإجمالي 255825 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وأشارت الصحة السعودية، إلى تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2557 حالة وفاة.

وقالت الوزارة السعودية، إنه جرى تسجيل 4000 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 207259 حالة.

وكشفت الوزارة السعودية، أن عدد الحالات النشطة بلغ 46009 حالة، فيما بلغت نسبة التعافي 81.02% ونسبة الوفيات 1%.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في الإمارات إلى 57498 حالة

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إجراءها أكثر من 40000 فحص جديد خلال الـ 24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أحدث تقنيات الفحص الطبي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأوضحت الوزارة الإماراتية، أنه جرى الكشف عن 305 حالات إصابة جديدة كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 57498 حالة.

وأعلنت الصحة الإماراتية، عن وفاة مصاب ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 341 حالة، مشيرة إلى شفاء 343 حالة جديدة ليصل إجمالي حالات الشفاء 49964.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في سلطنة عمان إلى 337 حالة وفاة

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة لمصابين بالوباء ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 337 وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وقالت الوزارة العمانية، إنه جرى تسجيل 1487 إصابة جديدة منها 1159 لعمانيين و 328 لغير عمانيين ليصل إجمالي الإصابات بكورونا المستجد إلى 69887 وتماثل 46608 حالات للشفاء.

وذكرت الصحة العمانية، أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية 4701.

من جانبها، قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الوباء في السلطنة، خلال اجتماع، الإغلاق التام بين محافظات السلطنة ابتداءً من السبت المقبل الموافق 25 يوليو الجاري حتى السبت الموافق 8 أغسطس المقبل.

وقررت اللجنة، منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية خلال المدّة المذكورة من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحًا على أن يتم خلال فترة الإغلاق تكثيف الدوريّات ونقاط السيطرة في الفترة النهارية.

وأكدت اللجنة العمانية، استمرار منع التجمعات بكافة أنواعها خاصة صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية وتجمّعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد وذلك للحد من انتشار كورونا المستجد.

671 إصابة جديدة بكورونا في الكويت و 4 حالات وفاة

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 671 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 604343 حالة في حين جرى تسجيل 4 حالات وفاة أثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 412 حالة.

وقالت الوزارة الكويتية، في وقت سابق، اليوم، إنه جرى تسجيل شفاء 580 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من الوباء إلى 50919 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة"القبس" الكويتية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، أن حالات الإصابة الـ 671 السابقة تضمنت 395 حالة لمواطنين كويتيين و276 حالة لغير الكويتيين.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 75 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 2980 حالة.

وذكرت الوزارة اللبنانية، في بيان، مساء اليوم، أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 6944 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

وقالت الرئاسة الأمريكية "البيت الأبيض"، في وقت سابق اليوم، إن الرئيس دونالد ترامب سيستأنف الإفادات الصحفية التي اعتاد تقديمها بشأن وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحة أن الرئيس "سيعلن الكثير من الأنباء السارة عن العلاج واللقاحات"، وفقًا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.