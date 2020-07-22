مصر للطيران للشحن تبدأ تشغيل رحلة أسبوعية إلى مطار جون كنيدي بنيويوك

صرح الطيار باسم جوهر رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي، أنه تقرر بدءً من اليوم الأربعاء، تشغيل رحلة أسبوعية منتظمة، إلى مطار جون كنيدي (نيويوك) بالولايات المتحدة الأمريكية، من خلال طائرات شركة مصر للطيران للشحن الجوي طراز A330-200.

ولفت جوهر، إلى أن القرار جاء لتلبية الطلب المتزايد للتبادل التجاري، من خلال الشحن الجوي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وتعزيزا للدور المحوري لمجمع بضائع شركة مصر للطيران للشحن الجوي، كنقطة تجميع (HUB)، في ضوء توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، لدعم منظومة الشحن الجوي، وتنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيزا للدور المحوري لمطار القاهرة الجوي، كحلقة وصل بين دول الشرق الأوسط والشرق الأقصى وأفريقيا وأمريكا الشمالية.

وبناءً على توجيهات الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بضرورة تلبية رغبات واحتياجات كبار العملاء والمصدرين ووكلاء الشحن، تعزيزا للاقتصاد الوطني للدولة.

وتعد هذه الرحلة، الأولى من نوعها كرحلة بضائع بطائرات شركة مصر للطيران للشحن الجوي، حيث تقرر أن تكون هذه الرحلة أسبوعية، على طائرات الشركة.

وفي السياق ذاته، تقرر استعادة تشغيل وفتح العديد من الخطوط الجديدة للشحن الجوي، للعديد من الوجهات ومن ضمنها مومباي لاجوس وجوهانسبرج وجوانزو وبانكوك وهونج كونج، مع تعزيز تشغيل بعض الرحلات، ومنها اوستند وكولون ميلانو واسطنبول وجدة وعمان ودبي والشارقة والرياض.

كما تم تشغيل بعض رحلات الطيران العارض، لتلبية احتياجات السوق، ومنها بغداد وصوفيا وأثينا وباماكو والخرطوم وبوخارست، يأتي ذلك تماشيا مع الخطة الإستراتيجية التي تنتهجها الشركة، لتوسعة شبكة الشحن الجوي على مستوى العالم.