الصحة العالمية: تقدم كبير في تطوير لقاحات ضد كورونا

قال مدير برامج الطوارىء في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، إن الباحثين يحرزون تقدما كبيرا في تطوير لقاحات ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، مضيفا أنه من غير الممكن، توقع بدء استخدامها قبل أوائل عام 2021.

وأكد رايان، اليوم، "أننا نحرز تقدما جيدا"، مشيرا إلى أن هناك عددا من اللقاحات في المرحلة الثالثة من التجارب، ولم يفشل أي واحد منها حتى الآن، وذلك فيما يخص معايير السلامة والقدرة على تطوير الاستجابة المناعية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف مدير برامج الطوارىء: "بحكم الواقع، سيحل الجزء الأول من العام القادم قبل أن يحصل الناس على اللقاح"، مشيرا إلى أن منظمة الصحة تعمل على توسيع إمكانيات الحصول على اللقاحات المحتملة وزيادة القدرات الإنتاجية.

وتابع رايان قائلا، إن "اللقاحات ضد هذا الوباء ليست للأثرياء، بل إنها للجميع"، محذرا من إعادة فتح المدارس قبل السيطرة على تفشي فيروس كورونا.

جدير بالذكر، أن عدد المصابين بكورونا المستجد قد تجاوز الـ 15 مليون شخص حول العالم، وتوفي أكثر من 600 ألف مصاب بالفيروس منذ بدء انتشار الوباء.