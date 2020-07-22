"الصحة العالمية": شفاء 77% من مصابي كورونا بشرق المتوسط

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، إن عدد حالات إصابات فيروس كورونا المبلغ عنها حول العالم 15 مليون إصابة و600 ألف وفاة.

وأضاف المنظري خلال مداخلة عبر "سكايب"، ببرنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، من تقديم الإعلامية سارة حازم، إن إقليم شرق المتوسط يتكون من 22 دولة سُجل فيها حتى أمس 1.4 مليون إصابة، بما يمثل 10% من الحالات المسجلة عالميًا، و5% من الوفيات حول العالم.

وتابع أن عدد الحالات التي تعافت في الإقليم تجاوز مليون حالة أي ما يمثل نحو 77% من الإصابات.

وأردف أن المنظمة هي منظمة صحية بحتة تعطي المشورة حول فيروس كورونا، مردفًا أن هناك الكثير من الدراسات متضاربة بشأن هذا الفيروس، ممثلًا بذلك بـ"ارتداء الكمامات"، حيث قال إن بعض الدراسات أكدت أنها مهمة بينما أكدت دراسات أنها لا تفيد.

وأكد أن المنظمة لا تعطي التصريحات إلا بناءً على الأدلة والبراهين، محذرًا من تلفيق بعض التصريحات ونسبها إلى المنظمة وتداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي على أنها حقيقية، حتى أنه تواصل مع الوزراء لنفي هذه التصريحات وتصحيحها.