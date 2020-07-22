مسؤول في الصحة العالمية: اتجاهات مقلقة للإصابة بكورونا في جنوبي أوروبا

قال رئيس برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك رايان، اليوم، إن اتجاهات مقلقة للإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، تظهر حاليا في جنوب أوروبا، ومنطقة البلقان.

وأوضح رايان، في تصريحات أوردتها صحيفة "الجارديان" البريطانية: "من الواضح أن الأمريكتين ما زالتا تمثلان البؤرة الساخنة الرئيسية، في أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية".

وأضاف رايان، "ولكن لدينا مرض بدأ في التسارع في إفريقيا"، مضيفا: "وأيضا، حتى في أوروبا، ففي حين أصبح المرض في غرب أوروبا تحت السيطرة بالتأكيد، لا تزال لدينا بعض الاتجاهات المقلقة في جنوب أوروبا والبلقان".

وأشار مسؤول المنظمة، إلى أنه نظرا لذلك لم تنته الأزمة بعد في أوروبا ويتطلب الأمر يقظة مستمرة.