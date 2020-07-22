مقتل جندي إسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة

قُتل جندي إسرائيلي، اليوم، جراء انقلاب آلية عسكرية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وأدى انقلاب المركبة، الذي قالت سلطة الاحتلال الإسرائيلي إنه حادث، إنه أدى إلى مقتل جندي وإصابة ضابط بجروح.

وهناك حالة استنفار إسرائيلية كبيرة في مزارع شبعا وعلى حدود لبنان وفي الجولان المحتل تحسباً لعمليات من حزب الله رداً على مقتل أحد عناصره في دمشق بغارة إسرائيلية، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وألغى جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اللحظة الأخيرة اليوم، مناورات كانت مقررة في المنطقة الشمالية على حدود لبنان، بسبب حالة التأهب على الجبهة الشمالية بعد الغارات الإسرائيلية في سوريا.

وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قذائف دخانية اليوم في أطراف مزارع شبعا، عند منطقة المجيدية اللبنانية.

وأكدت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن دبابة إسرائيلية أطلقت 14 قذيفة قرب مزرعة بسطرة في مزارع شبعا المحتلة، أثناء تدريبات يجريها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالذخيرة الحية في المنطقة.

وبحسب وسائل الإعلام، أدت بعض القذائف التي تم إطلاقها خلال التدريبات الإسرائيلية إلى اشتعال حرائق في المنطقة المحتلة، استدعى على إثرها جيش الاحتلال الإسرائيلي سيارات الإطفاء للتعامل مع الحرائق.

ولا توجد حدود مرسمة بوضوح بين لبنان وإسرائيل في تلك المنطقة، بل تحتل إسرائيل منذ حرب يونيو 1967 منطقة مزارع شبعا المتاخمة للبلدة والتي يؤكد لبنان ملكيتها، بينما تقول الأمم المتحدة إنها عائدة إلى سوريا.