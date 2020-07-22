"دقلو" يتسلم المبادرة الاجتماعية للم شمل القبائل السودانية

تسلم الفريق أول محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، نسخة من المبادرة الاجتماعية للم شمل القبائل السودانية والحد من الصراعات والنزاعات القبلية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وجاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه وفد قبيلة الحمر برئاسة الأمير عبدالقادر منعم منصور أمير دار حمر والذي أوضح في تصريح صحفي، أن اللقاء تطرق للمبادرة التي تم عرضها علي كل من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك والتي تعني بلم شمل القبائل السودانية لمعالجة الوضع الأمني ووقف النزاعات القبلية.

وأشار منصور إلى أن البلاد ظلت تعاني من الاحتراب القبلي بلا مبرر، وقال إن المبادرة جاءت من منطلق مسؤوليتنا كإدارة أهلية الأمر الذي يحتم علينا إيجاد المعالجات لما يدور من نزاعات قبلية في بعض ولايات السودان والخروج بالبلاد إلى السلام والتنمية والاستقرار.

وأوضح أمير دار حمر، أن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة استمع للملامح العامة للمبادرة، ووعد بحضور مؤتمر لم شمل القبائل السودانية والذي سيعقد خلال الفترة المقبلة.