الظواهري: السودان اقترحت استبعاد المشروعات المستقبلية من اتفاق السد

قال الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة التفاوض بشأن السد الإثيوبي، إن منطقة المنتصف في السد 60 مترا، وجميعنا يعلم أن الأمطار عندما ستأتي بشدة ستصل لهذا الارتفاع ومن ثم تخرج، وهذا لا يُعد ملء للسد، بل تصرفا أيديولوجيا طبيعيا، وما أقلق المشهد بشكل عام، هو إعلان إثيوبيا أنها بدأت ملء السد، وهذا كان له بُعد سياسي بالداخل الإثيوبي لتحقيق مكسب سياسي داخلي.

وأضاف "الظواهري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، على شاشة "CBC"، أن هذا التصرف الإثيوبي ليس في صالح المفاوضات، موضحًا في الوقت ذاته أن البيان السوداني اقترح أن يتم استبعاد المشروعات المستقبلية الإثيوبية حول السد من الاتفاقية، لأنها كانت أحد العوائق لاستكمال المفاوضات والوصول إلى حل.

وأوضح عضو لجنة التفاوض بشأن السد الإثيوبي، أن البيان السوادني أكد أنه تم التواصل أنها تستبعد من هذه الاتفاقية وتوضع في اطار معين، بحيث ممكن تستمر المفاوضات ونصل للاتفاق، "لن تضح هذه الأمور إلا مع بدء المفاوضات، مصر دائما لها سياسة تقوم على أنه طالما هناك فرصة للانفراجة بشكل أو بآخر يجب العمل عليها من أجل الوصول لاتفاق".

وتابع: "مصر تأمل في اتفاق شامل، والتنمية مع الدول الأخرى لمصلحة الجميع، حتى يكون الضرر الموجود على دولتي المصب مصر والسودان أقل مما يجب".