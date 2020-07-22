محمد رحيم يحتفل بتخطي أغنية "مشاعر" لشيرين عبدالوهاب 200 مليون مشاهدة

احتفل الملحن محمد رحيم مع جمهور شيرين عبد الوهاب عبر "تويتر"، بتخطي أغنية "مشاعر" 200 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

وكتب رحيم: "الحمد لله بشكر ربنا على النجاح الكبير ده، أغنية مشاعر تخطت 200 مليون مشاهدة، الحقيقة خطوة جميلة جدا أسعدتني وألف مبروك لحبيبتي شيرين ولكل فريق العمل الشاعر أحمد مرزوق والموزع أحمد إبراهيم، ويا رب دايما كل الناس ناجحين ومبسوطين.

"مشاعر" هي أغنية تتر مسلسل "حكاية حياة" للفنانة غادة عبدالرازق والذي تم عرضه منذ 7 سنوات وما زالت شيرين تحصد نجاح الأغنية.