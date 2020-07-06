شيرين عبدالوهاب ناعية رجاء الجداوي: وداعا الجميلة الراقية

نعت المطربة شيرين عبدالوهاب، خلال حسابها عبر موقع تويتر، الفنانة رجاء الجداوي التي توفيت صباح أمس إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت شيرين: "وداعاً الجميلة والراقية ⁧‫#رجاء_الجداوي‬⁩، ادعوا لها بالرحمة وربنا يصبرنا على فراقك".

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز 82 عاما، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يوما، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.

وتسلّمت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، جثمان والدتها من مستشفى العزل بالإسماعيلية، لدفنه بمعرفة الطب الوقائي، وأدت الأسرة صلاة الجنازة على الراحلة بالمقابر.