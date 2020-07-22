الأمن العراقي يعتقل 5 عناصر من داعش الإرهابي في نينوي

اعتقل جهاز الأمن الوطني العراقي، 5 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، في نينوى شمال العراق، ومركزها الموصل.

وذكر الجهاز، في بيان نقلته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، مساء اليوم، أنه "بناء على معلومات استخبارية عن أشخاص مطلوبين وصادرة بحقهم مذكرات قبض، تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى من إلقاء القبض على خمسة دواعش وفق المادة (1/4 إرهاب)، بعد متابعة استمرت لعدة أيام في مناطق مختلفة من مدينة الموصل"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأضاف الجهاز العراقي، أن المعتقلين اعترفوا، عبر التحقيقات الأولية، بمسؤوليتهم عن قتل وتهجير عدد من المواطنين آبان سيطرة العصابات الإرهابية على المحافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليمهم إلى الجهات القضائية المختصة فور انتهاء التحقيقات.