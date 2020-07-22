المعارضة التركية تطالب الحكومة بالكشف عن خسائر هجوم "الوطية"

طالب النائب عن حزب الخير المعارض أيدن سيزجين، وزير دفاع جيش الاحتلال التركي خلوصي أكار، بإيضاحات حول تدمير أنظمة رادار ودفاع جوي تركية ضمن قاعدة الوطية في ليبيا، أثر استهدافها من الجيش الوطني الليبي في الأسبوع الأول من يوليو الجاري.

ووجه سيزجين أسئلة مكتوبة ضمن اقتراح قدمه إلى البرلمان التركي، اليوم، مطالباً أكار بالإجابة عن استفسارات النواب بخصوص القوات التركية التي تدعم قوات حكومة فايز السراج، والخسائر التي مُني بها جيش الاحتلال التركي خلال استهداف قاعدة الوطية.

وقال النائب المعارض في أسئلته المكتوبة: "حسب معلومات صحفية أنه خلال فترة 90 دقيقة وعلى عدة طلعات متتالية تم استهداف قاعدة الوطية وأنظمة الرادار وأنظمة دفاع جوي ومواقع مخصصة لكبار الضباط "، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

ووجه النائب المعارض، عدة أسئلة منها ضرورة معرفة هوية الجهة التي نفذت الهجوم على قاعدة الوطية، وهل خلف الهجوم خسائر بالأرواح، وهل هناك نية لنشر مقاتلات جوية تركية في ليبيا.

وفي السادس من يوليو الجاري، أقرت أنقرة بتعرض قواتها الموجودة في قاعدة الوطية لغارات أدت إلى تدمير منظومة دفاع جوية تركية، فيما تحدثت مصادر ليبية عن إصابة قيادات من استخبارات الاحتلال التركي في الغارات.

وقال مصدر عسكري ليبي إن 9 ضربات جوية استهدفت منظومات الدفاع الجوي التركية التي جرى تركيبها في قاعدة الوطية، مؤكداً نجاح الغارات في تحييد منظومة دفاع جوي تركية من طراز هوك، كما أشار إلى تدمير 3 رادارات بالكامل.