تركيا تعزز قاعدة الوطية الليبية المحتلة بطائرة شحن عسكرية

هبطت طائرة شحن عسكرية تركية في قاعدة الوطية الجوية جنوب طرابلس، وذلك بالتزامن مع إعلان رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان عزم نظامه على الاستمرار في علمياته العدائية ضد الجيش الوطني الليبي ومجلس الشعب المنتخب برئاسة المستشار عقيلة صالح.

وأكدت قناة "الحدث"، اليوم، أن وتيرة الاستعدادات العسكرية غرب مدينة سرت الليبية ترتفع يومياً، حيث تشهد مناطق وسط البلاد حركة نشطة للطائرات التركية المسيرة، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وذكر موقع "نوفا" الإيطالي في وقت سابق، أن تركيا أرسلت دعمًا عسكريًا جديدًا لقاعدة الوطية الجوية، التي تسيطر عليها فصائل حكومة فايز السراج، المدعومة من تركيا.

ولا تزال التعزيزات تصل لفصائل حكومة السراج بقيادة تركيا إلى مناطق القداحية وبوقرين، تمهيداً للهجوم على سرت والجفرة، فيما أفادت مصادر لقناة "العربية" و"الحدث" عن استهداف مدفعية الجيش لتحركات عسكرية جنوب شرقي مدينة مصراتة.

من جانبه، أكد الجيش الوطني الليبي جاهزيته للتصدي لأي محاولة من تشكيلات حكومة السراج، المدعومة من تركيا للهجوم على سرت.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الخميس، أن أردوغان يحاول جعل قاعدة عقبة بن نافع بالوطية قاعدة لانطلاق عملياته العسكرية من خلال تركيب منظومات دفاع جوي وأسلحة وذخائر، ويتخذ من منشآت مدنية وعسكرية مرافق لتركز جيش الاحتلال التركي، كما يحاول دعم عناصره في الهيشة القداحية زمزم، ويسعى لاستغلال منطقة غريان إلى القريات إلى الشويرف للتقدم نحو الجفرة.

وأشار المسماري، إلى أن قوات الجيش الوطني الليبي متمركزة في مواقعها السابقة، وترصد التحركات في مختلف المناطق، مشيرًا إلى أن الطرف الآخر حاول بث شائعات حول انسحاب الجيش من مناطق تمركزها غرب سرت.

وأوضح المسماري، أن قيادة الجيش دعمت خطوط الدفاع غرب سرت بإمكانيات كافية للدفاع عن مقدرات الشعب الليبي، كما أنها قادرة على التعامل بشكل عاجل وفعال بشأن تطورات الموقف، لافتا إلى أن الخيار في هذه المنطقة عسكري استراتيجي، ولا يمكن السماح بأن تمر سرت بمعاناة جديدة، كما حدث في السابق.