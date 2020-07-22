عبير موسى: استمرار الغنوشي على رأس البرلمان خطر على تونس

قالت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، الأربعاء، إنّ استمرار راشد الغنوشي على رأس البرلمان خطر على تونس"، مؤكدة أنّ برلمان تونس أصبح حاضنة للإرهاب.

وأكدت أنّ "الإخوان يستحقون الميدالية الذهبية في الكذب، وهو مرفوض في الإسلام جملة وتفصيلا"، مستشهدة بالعديد من المواقف.

وأضافت في مؤتمر صحفي أنّ "البرلمان التونسي أصبح غرفة عمليات للتواصل مع الإرهابيين".

وأرجأ مكتب مجلس النواب التونسي، الاجتماع المخصص للنظر في لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان الغنوشي من اليوم الأربعاء إلى غد الخميس، حسب ما ذكرته وسائل إعلام تونسية.

وكانت كتل نيابية في البرلمان التونسي أعلنت في وقت سابق، أنّه سيتم اليوم تحديد موعد جلسة سحب الثقة من الغنوشي.

يأتي ذلك فيما نبهت الكتلة الديمقراطية في البرلمان من خطورة الانزلاق نحو مربع العنف، محمّلة الغنوشي وكتلتي "الدستوري الحر" و"الكرامة" مسؤولية تعطيل البرلمان.

وأشارت رئيسة الحزب الدستوري في مؤتمرها الصحفي إلى أنّ "تنظيم الإخوان لعب دور المظلوم بعد الثورة في تونس"، بحسب قناة العربية.

وأوضحت أنّ اعتصام نواب حزبها "يهدف لفضح هوية الإخوان الإرهابية وعملهم التحريضي"، متهمة حركة النهضة "بتضليل الناخبين التونسيين.

وعرضت موسي خلال المؤتمر الصحفي، مقطع فيديو يفنّد الاتهامات التي وجهها عناصر من النهضة لأعضاء في حزبها، ويظهر كذبهم، بحسب قناة "سكاي نيوز"

وأظهر مقطع فيديو عناصر من النهضة يحاولون منع أعضاء من "الدستوري الحر" من الوقوف على منصة البرلمان الفارغة، خلال اعتصامهم، والاعتداء عليهم.