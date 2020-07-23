"استغل أزمة كورونا".. مواطن يتعدى على منزل الزعيم الراحل أحمد عرابي

قال الدكتور مصطفى شوقي، مدير قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بمنطقة آثار الشرقية، إنه تم ضبط مواطن قام بالتعدى على حرم منزل الزعيم الراحل أحمد عرابى، موضحاً أن المواطن يمتلك منزلا بجوار منزل الزعيم وقام باستغلال أزمة جائحة كورونا وقام بإعادة بناء منزله من جديد وسط حالة من التكتم الشديد.

وأضاف "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن قانون الآثار جعل 5 أمتار فى جميع جهات منزل الزعيم الراحل تعد حرماً له، وعليه لا يجرى إعادة بناء أى منزل مجاور له إلا بعد الحصول على ترخيص من الآثار.

وتابع: "لم يعمل المواطن على القيام بذلك وقام بالبناء فى الخفاء حتى ظهرت على الواجهة الأمامية للمنزل ذلك فقمنا باتباع الإجراءات القانونية".

واستكمل "إبراهيم": "منزل الزعيم الراحل فى قرية تبعد عن مدينة الزقازيق 5 كيلو مترات ورغم ذلك فور علمنا بالواقعة لم نغادر قسم الشرطة إلا بعد ضبط المواطن وتوقيعه على المحضر".