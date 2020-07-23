ماهر فرغلي: مصر زعيمة العالم السني.. وهدمت مشروع أردوغان مرتين

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعمل على توظيف جماعة الإخوان الإرهابية لمصالحة، ويعتبرها أهم محددات سياسته الخارجية، في ضوء مخطط الفوضى الخلاقة.

وأضاف "فرغلي"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن هناك من حاول إقناع الولايات المتحدة بأن تركيا هي زعيمة العالم السني، مشددًا على أن مصر هي زعيمة العالم السني كقوة عسكرية ومؤسسات دينية على رأسها الأزهر الشريف.

وتابع، أن مصر هدت مشروع أردوغان، وهو ما أغضبه، مشيرًا إلى أن مصر أوقفت مشروعه للمرة الثانية بعدما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتزام مصر التدخل في ليبيا.

وأردف، أن أردوغان كان يستهدف تجميع الميليشيات في ليبيا لكي تضغط على مصر والجزائر، وتنشغل مصر بالعمليات الإرهابية في الداخل عن التنمية والأحداث الإقليمية والخارجية.

وشدد الباحث السياسي، على أن الإخوان لم يتربوا على وجود أوطان، لأنهم يتصورون أن بإمكانهم حكم العالم من خلال 12 ألف شخص، مثلما قال حسن البنا مؤسس الجماعة، لافتًا إلى أن الجماعة فشلت في كل الدول التي حكمتها بل حولتها إلى دول فاشلة على غرار ما حدث في السودان.