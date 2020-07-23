بحري: يجب إحداث التوازن بين العودة التدريجية للحياة الطبيعية والحرص

أكد الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف، أن انخفاض أرقام اصابات كورونا لا يتم التعامل معها بشكل سطحي، ولكن يتم التعامل مع الأرقام بمدلول علمي وبحث أسباب انخفاض الإصابات.

وقال خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إنه يجب البحث عن تحسن الأرقام وهل تمثل تحسنا حقيقيا أم تحسن ظاهري ومدة استمرار هذا التحسن، مشيرًا أن الجميع لديه رغبة شديدة في التفاؤل والخروج من هذه الأزمة والعودة للحياة الطبيعية.

وأوضح "بحري" أنه من المنطقي أن تكون فرحتنا بانخفاض أعداد الإصابات محكومة لتؤدي الأرقام إلى بهجة حقيقية مبديًا سعادته الشخصية بانخفاض أعداد الإصابات.

وحذر من تهاون بعض الأفراد الملتزمين باتباع الإجراءات الاحترازية بدأوا في تخفيف الإجراءات مع انخفاض معدل الأعداد، وعلينا إحداث التوازن والحرص مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية.