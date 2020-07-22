الإبراشي: دول أوروبية ارتفعت كورونا بها مرة أخرى لعدم التزام مواطنيها

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن بعض الدول الغربية بدأت تعود إلى الخلف فيما يتعلق بارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، نظراً لعدم التزام المواطنين بها بالقواعد الطبية والإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى أنهم يتحدثون عن موجة ثانية للفيروس الذي هز العالم، مشدداً على أن ذلك يدعونا إلى اتباع كل الإجراءات خلال عودة الحياة إلى طبيعتها بمصر.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك مخاوف بشأن أيام عيد الأضحى المبارك، وبخاصة في المدن السياحية والشواطئ بسبب استهانة البعض تجاه فيروس كورونا، وتابع: "إما أن نعود للخلف مرة أخرى أو نتقدم إلى الإمام ونصل إلى صفر إصابات".

وأكد "الإبراشي" أن بعض المحافظات السياحية سجلت صفر إصابات بفيروس كورونا، وهذا أمر جيد ويشجع على عودة السياحة، وعلينا أن نحافظ على الإجراءات الطبية حتى نتمكن من القضاء تماماً على جائحة كورونا.