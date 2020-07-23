متحدث "الوزراء" للمواطنين: متكلمونيش عن الشيشة طالما كورونا لسه موجود

رد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على الاسئلة التي يتلقاها من بعض المواطنين، حول موعد بدء استخدام الشيشة في المقاهي، فذكر أنه يتلقى الكثير حول تلك الأمر، والرد أيضًا يكون واحد هو "متكلمنيش عن الشيشة في أزمة زي اللي احنا فيها دي".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أنه ليس هناك حديث من قريب أو بعيد عن السماح للشيشة في المقاهي، طالما هناك وجود لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في مصر.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة استجابت لمناشدات أصحاب المقاهي الذين اعربوا عن تضررهم الشديد في احوالهم المعيشية التي تدهورت نتيجة فترة الاغلاق، وهم محقين في ذلك، وتم السماح لهم بالفتح بنسبة 25%، ومن يوم الأحد المقبل سيسمح لهم بالفتح بنسبة 50%، لكن الشيشة ستظل محظورة.

وتابع :" تقدم الشيشة في اي مقهى يعرض المنشأة للغلق الإداري الفوري".