الغرف التجارية: مواعيد عمل المحلات لن تؤثر على الموارد والعمالة

قال محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك معايير لا بد من مراعاتها من أجل اتخاذ قرار تحديد مواعيد غلق المحلات، والتي ستختلف من الصيف للشتاء، وستتحدد وفقًا لتوقيتات مريحة، مشيرا أنه لا بد أن يتقبلها التاجر مثلما يحدث في جميع دول العالم، بينما ستكون هناك تفرقة بين مواعيد المحلات والمطاعم والصيدليات والورش.

وأضاف "المصري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه لابد وأن تكون هناك تفرقة بين المحافظات في تحديد مواعيد غلق المحلات، فشرم الشيخ أو الغردقة من المناطق السياحية لذلك مواعيد غلق المحلات فيها تختلف عن القاهرة، وخلال فترة قليلة سيتم وضع المعايير التي سيتم تطبيق هذا القرار بناءً عليها.

وأكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الهدف من التنظيم وضع معايير واضحة بشرط أن لا تؤثر على الموارد والعمالة، هذا القرار ما زال قيد الدراسة، وسيتم البت فيه بعيدًا عن أي خسائر تتعرض لها، السوق أو تؤثر بالسلب على أي من العاملين وأصحاب المحلات التجارية وغيرها.