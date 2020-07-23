القوصي: القوانين الدولية تصب في صالح مصر في أزمة السد الإثيوبي

قال ضياء القوصي، مستشار وزير الري الأسبق، إن القمة الرئاسية التي عقدت الثلاثاء، بين مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن أزمة السد الإثيوبي، حققت كثيرًا من الأهداف منها التحول من الغرف المغلقة مع إثيوبيا إلى قمة تحضرها أطراف دولية، فضلا عن التأكيد على عدم تحكم طرف واحد في مياه النيل الأزرق.

وأشار "القوصي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، إلى أن القوانين الدولية الخاصة بالأمم المتحدة ومجلس الأمن تصب في مصلحة مصر خلال أزمة السد الإثيوبي، لافتًا إلى أن مصر تطالب بوجود آلية لحل المنازعات بين الأطراف الثلاثة خلال الفترة المقبلة.