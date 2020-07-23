صحية ومادية وبيئية.. "غاز تك" تكشف فوائد تحويل السيارات إلى غاز طبيعي

أوضح عبدالفتاح فرحات، رئيس مجلس إدارة شركة "غاز تك"، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحويل السيارات من البنزين إلى الغاز الطبيعي يّصب في صالح الدولة والمواطن على حد سواء، حيث تسعى الدولة لتوفير العبء عن كاهل المواطن، كون استخدام السيارات للغاز الطبيعي سيوفر في الناحية المادية على المواطن بنسبة 50 قرشا كل كيلو متر.

وأضاف "فرحات"، خلال حواره في برنامج "المواجهة"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أن هناك وفرة كبيرة في الغاز الطبيعي في مصر، وذلك بسبب شبكات الطرق الخاص بالغاز على مستوى الجمهورية، وهناك مراكز تحويل في كل محافظات مصر منذ بداية عام 1996، موضحًا أن الغاز الطبيعي في حد ذاته قيمة مضافة ويمكن استخدامه في كل احتياجاتنا الأساسية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة "غاز تك"، أن الغاز يترتب عليه صناعات قوية مثل النقل، كونه يدخل في كل مناحي الحياة، بالإضافة للفائدة الكبيرة له في الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، ونحن في غنى عن مصاريف العلاج للناس نتيجة استخدام السيارات للجاز والبنزين مما يتسبب في أمراض رئوية حادة، كما أن استخدام الغاز يوفر 50% من استهلاك المواطن للبنزين العادي.

وتابع: "اللي كان بيستهلك كميات كبيرة في البنزين يقدر يستخدم الغاز الطبيعي بأقل كمية ويوفر معه في الماديات تقدر من 3000 جنيه لـ4000 جنيه في الشهر، حيث إن السيارة الميكروباص التي تستهلك 30 لتر بنزين يوميا، بنسبة 50 قرشا في كل كيلو سيتم توفيره"، كما أن الغاز يقلل من استخدام الوقود، ويقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يحمى المصريين من استنشاق الغازات السامة والمسيئة للغاية.

وأشار إلى أن سعر تحويل السيارات للغاز الطبيعي يتراوح ما بين 5500 جنيه إلى 12 ألف جنيه حسب نوع السيارة نفسها.