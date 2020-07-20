صندوق النقد لمصدري البترول: نوعوا اقتصادكم لمجابهة الصدمات المستقبلية

أعربت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، عن تفاؤلها مع تعافي أسواق النفط بعد الانتكاسة السعرية التي شهدتها في نهاية إبريل الماضي، فذكرت أنه شعور مريح أن نرى أسعار البترول تبدأ في التعافي وتصل لنصف الطريق لما كانت عليه الأسعار قبل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحة أن التعافي سيتوقف بالطبع على مسار التعافي الاقتصادي اجمالا.

وتوقعت "جورجيفا"، خلال حوارها في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أن يحقق الاقتصاد العالمي نموًا بمقدار 5.4% العام القادم 2021، لكن هذا لن يُعيدنا لنفس المعدلات التي كُنّا عليها قبل الأزمة ولكن لو تحقق، فسيخفف العبء عن البلدان المصدرة للبترول بشكل كبير.

وأوصت مدير عام صندوق النقد الدولي، البلدان المصدرة للبترول بضرورة تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على قطاع واحد، "هذه هي النصيحة الدائمة التي يوجهها الصندوق للدول النفطية حتى يكونوا أقل اعتماداً على قطاع واحد أثناء مواجهه الصدمات المستقبلية، كما وجهت نصيحتها أيضًا لصناعي السياسيات في مختلف البلدان على ضرورة الاستهداف الامثل في إدارة الدعم وفقاً للقطاعات الاكثر احتياجا.

وتابعت: "عند إدارة سياسات الدعم علينا التأكد من أن الجزء الأضعف من الاقتصاد يكون أول من يتلقى الدعم"، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية استثمار الدول في مواردها المتاحة في وقت الازمة، مشددة على أهمية دور صندوق النقد الدولي في مسار الاصلاح الاقتصادي للبلدان قائلة "كصندوق النقد الدولي نحن سنظل بجانبكم".