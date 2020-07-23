المدارس المصرية اليابانية تطلب معلمين بمختلف التخصصات

كشف مالك الرفاعي، مدير وحدة المدارس اليابانية بوزارة التربية والتعليم، تفاصيل الوظائف الشاغرة بالمدارس المصرية – اليابانية للعام الدراسي المقبل.

وذكر "الرفاعي"، أن الوظائف المتاحة هي مدير مدرسة ووكيل مدرسة وأخصائيين ومعلمين بجميع تخصصاتهم، ويتطلب سنوات خبرة معينة، موضحًا أن مدرس مساعد يتطلب خبرة سنتين لـ3، ووظيفة معلم تتطلب خبرة من 3 – 5 سنوات.

وأضاف "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أن وظيفة الوكيل لا تقل عن 5 سنوات خبرة، كما أن المدارس المصرية- اليابانية لم تفتح باب التقدم للوظائف الإدارية، موضحًا في الوقت ذاته أنه تم زيادة عدد المدارس اليابانية هذا العام 3 مدارس جديدة عن العام الماضي.

وأشار مدير وحدة المدارس اليابانية بوزارة التربية والتعليم، إلى أن عدد المدارس اليابانية خلال العام الماض كان 40 مدرسة فقط، بينما هذا العام وصل عدد المدارس اليابانية إلى 43 مدرسة، كما أن المدارس اليابانية كانت متواجدة في 23 محافظة ولكن بدءا من العام الجديد ستتواجد في 24 محافظة، حيث ستتواجد مدرسة يابانية في محافظة الوادي الجديد.

وأوضح أن المناهج بالمدرسة باللغة العربية وليست اليابانية، ولكن الأنشطة الرياضية هي يابانية من أجل خلق بيئة تعليمية داخل المدرسة تساعد الطلاب على التعلم، وتنمية المهارات والقدرات، "على قد المرحلة اللي يدرس فيها نقدم له الانشطة اللي تقدر تفيده وتعلمه شوية مهارات".