أحمد الكحلاوي ينفي وفاة شقيقته: سنقاضي كل من روج لهذه الشائعة

علق المنشد الدكتور أحمد الكحلاوي، على الشائعات التي انطلقت حول وفاة شقيقته الدكتورة عبلة الكحلاوي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.

وكتب "الكحلاوي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ياناس اتقوا الله وما حدش يشير حاجة إلا لما يتأكد خاصة أخبار الوفاة ليه تأذوا الناس فى مشاعرها.. إشاعة كاذبة أطلقها أحد الظلمة حسبنا الله ونعم الوكيل وكذبناها من أكثر من أسبوعين".

وأضاف: "طبعا أنا مقدر صدق المشاعر للمحبين ولكن أرجو رفع هذا الظلم ومراعاة مشاعر الناس وأرجو عدم تشيير أى أخبار إلا بعد التأكد من صحتها.. وعلى العموم إحنا أسرة لا تخشى الموت.. ويا بخت إللى مع الله إنما لكل أجل كتاب.. اتقوا الله".

وأعلن "الكحلاوي" أنه سيقوم بمقاضاة كل من يردد شائعة وفاة شقيقته: "تحذير ستتم الملاحقة القضائية لكل من ينشر إشاعة وفاة شقيقتي".