أغثنا يارب من البلاء.. دعاء مؤثر لـ عبلة الكحلاوي بسبب جائحة كورونا

دخلت الدكتورة عبلة الكحلاوي، أستاذة الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر، ورئيس مؤسسة جمعية "الباقيات الصالحات" لرعاية المسنين، في نوبة من البكاء، أثناء تضرعها ودعائها لله بأن يزيل غُمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يعرض على شاشة "MBC مصر".

وقالت "الكحلاوي"، في دعائها: " اللهم أحفظ مصر، اللهم أحفظ مصر، اللهم أجعل مصر في ضمانك وأمانك يارب العالمين، اللهم أجعل مصر في ضمانك وأمانك يارب العالمين، اللهم زيل الغمة، اللهم اجعل هذه الأيام تمر ولا تضر، اللهم أقي عبادك يا رب".

"اللهم أحفظ عبادك يارب، اللهم أغثنا من هذا البلاء، اللهم أغثنا من هذا البلاء، اللهم أرحمنا من هذا البلاء، اللهم لا تحرمنا الأحباب، اللهم لا تحرمنا الأحباب".