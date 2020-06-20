عبلة الكحلاوي: الإخوان وراء شائعة وفاتي.. عايزين يقفلوا باب الخير

نفت الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي، ما تردد حول شائعات وفاتها، قائلة: "الله يسامحهم مروجي الشائعات، عايزين تقفلوا باب من أبواب الخير".

ودعت "عبلة" خلال تصريح لـ"الوطن"، المصريين للتصدي لمروجي الشائعات، والوقوف على حقيقية الأمور من مصادرها الرسمية، وعدم تصديق ما يتداول على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن هذه الشائعات يقف وراءها كتائب الإخوان الساعية لهدم الوطن وكل ما هو خير بالدولة، مؤكدة أنها طوال فترة دعوتها تواجه أصحاب الفكر المتطرف بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا تعلم سببا لما تروجه هذه الكتائب من شائعات حولها.

ونفت "الكحلاوي" إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أنها بخير وتدير جمعيتها "الباقيات الصالحات".

وأشارت إلى أنها شكلت لجنة إدارة أزمة، لافتة أنها تتابع المستجدات مع وزارة التضامن أولا بأول، مقدمة الشكر لمؤسسات الدولة على حالة التكامل والتضامن التي تعيشها للمرور من أزمة فيروس كورونا.