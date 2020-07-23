4 دول تعلن التوصل للقاح كورونا.. وخبير بالصحة العالمية يصدم العالم

جهود كبيرة تبذلها البشرية للوصول للقاح فعال لفيروس كورونا المستجد في سباق بدأ منذ قرابة 7 شهور للوصول لمصل يوقف تقدم الفيروس الذي أصاب قرابة 15 مليون شخص حول العالم بحسب "فرانس برس" وتسبب في وفاة مئات الآلاف.

نتائج واعدة للقاح أكسفورد ببريطانيا

وأعلن علماء في جامعة "أكسفورد" البريطانية أن لقاحهم التجريبي لفيروس كورونا أظهر، في تجارب مبكرة، تسريع الاستجابة المناعية الوقائية في مئات الأشخاص الذين حصلوا عليه.

ووصفت ساره جيلبرت الباحثة في الجامعة، والتي ساهمت في الدراسة، نتائج المصل بـ "الواعدة"، مشيرة إلى وجود سبب محدد للتفاؤل يتعلق بسهولة تصنيع اللقاح، وسهولة الحصول عليه "إذا كان لقاحنا فعالا، فهذا خيار واعد إذ أن هذا النوع من اللقاحات يمكن تصنيعه بسهولة على نطاق واسع".

روسيا وأمريكا تنتظران نجاح التجارب السريرية

وأعلنت مصادر روسية أنها تأمل أن تنتج مع شركائها حوالى 200 مليون جرعة من لقاح ضد كورونا هذا العام، في حال نجاح الاختبارات السريرية.

كما أعلن باحثون أميركيون أن أول لقاح مضاد لمرض "كوفيد-19" تم اختباره، عزز أجهزة المناعة لدى الأشخاص تماما كما كان يأمل العلماء، وستدخل اللقاحات الآن المرحلة النهائية من الاختبار.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريحات له إن اللقاحات آتية وستأتي أبكر بكثير مما كان يعتقده أي شخص، على حد تعبيره.

الصين تعلن اعتماد مصل لكورونا واستخدامه حاليًا للعسكريين

من جانبه قال السفير الصيني لدى جمهورية الكونغو، إنّه جرى اعتماد لقاح صيني لمكافحة فيروس كورونا، إلا أنّ استخدامه يقتصر في الوقت الحالي على العسكريين فقط.

وأضاف السفير الصيني، في مؤتمر صحفي عقده في برازافيل ونقلته إذاعة الكونغو، لتسليط الضوء على جهود بلاده في مكافحة فيروس كورونا، أنّه تم اختيار 19 لقاحا لاختبارها من بين 100 لقاح على مستوى العالم لمكافحة الفيروس، بينها 8 لقاحات صينية المنشأ، موضحا أنّ 4 منها في المراحل النهائية لاعتمادها.

وأوضح أنّ جهود مكافحة الوباء يجب أن تكون عالمية، لأنّه لا يمكن لأي بلد أن يحقق نصرا وحده، لافتا إلى أنّ الصين بوجه عام في طريقها للفوز على فيروس (كوفيد ـ 19)، لكن يجب دائما اليقظة وتوخي الحذر لاحتواء الوباء.

خبير بالصحة العالمية يصدم العالم: المصل سيظهر في 2012

أعلن مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، أن الباحثين يحرزون تقدما كبيرا في تطوير لقاحات لمنع الإصابة بمرض "كوفيد-19".

ونقلت "سكاي نيوز"عن رايان أنه من غير الممكن توقع بدء استخدام هذه اللقاحات قبل أوائل عام 2021 مضيفة خلال مناسبة عامة على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء أنه بحكم الواقع، سيحل الجزء الأول من العام المقبل قبل أن يحصل الناس على اللقاح.