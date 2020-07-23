"الوزراء": نضمن حصول مصر على الدفعة الأولى من أي لقاح خاص بكورونا

تحدث المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن اللقاحات والأمصال والعلاجات التي يتم العمل على إنتاجها في مختلف دول العالم لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحا أنه أيًا كان ميعاد الطرح النهائي لهذه العقاقير أو اللقاحات أو الأمصال في الأسواق العالمية، فنحن نضمن أن نكون من أوائل الدول التي ستحصل على الدفعة الأولى من هذه اللقاحات أو العلاجات.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن هذه الثقة تأتي من تواصلنا مع الشركات الاجنبية بتعاون ومساندة من منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن مصر تجاوزت طموحها في الحصول على اللقاحات كمرحلة أولى، بل تسعى لأن تكون مركز لإنتاج هذه اللقاحات وتوزيعها في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وتابع: "نسعى لأن نكون مصدر توريد هذه اللقاحات عندما يتم إنتاجها، من أجل توزيعها على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عندنا كم من الشركات ومستوى راقي جدًا من شركات تصنيع الدواء في مصر، ربما هو الأفضل أو ثاني أفضل في منطقة الشرق الأوسط بأكلمها لازم نستغل هذه الميزة، فالعالم يطمح لكميات كبيرة من المصل".