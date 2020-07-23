فنانون يهنئون محمد صلاح لتتويجه بالدوري الإنجليزي: علم مصر منور

هنأ عدد من نجوم الفن عبر السوشيال ميديا، اللاعب محمد صلاح، بعد استلامه الميدالية الذهبية خلال مراسم تتويج فريقه بطلا للدوري الإنجليزي، والذي ظهر خلاله نجم ليفربول وعلم مصر على كتفه.

وكتب يوسف الشريف عبر تويتر، "علم مصر على منصة التتويج ..شكراً محمد صلاح".

وعلق محمود البيزاوي قائلا "أجمل ما في الاحتفال صلاح بـ علم مصر.. دي لحظة للتاريخ".

الكاتبة إنجي علاء علقت هي الأخري على المناسبة قائلة "علم مصر منور منصة التتويج بالدوري الإنجليزي، ألف مبروك لفخر مصر وفخر العرب محمد صلاح، وألف مبروك لينا كلنا".

المخرج عمرو عرفة علق قائلا "أول مرة أفرح لما أشوفك من ضهرك أكتر ما أشوفك من وشك.. يابو وش سِمح".

الأعلامي رامي رضوان كتب "مبروك يابو مكة يا مشرفنا. حلاوتك بعلم مصر منور على كتفك".