السيسي: خالص التحية لرمز الثورة محمد نجيب وقائدها عبدالناصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم لم يدرك حين انطلقت شرارة 23 يوليو أنها لن تقتصر على تغيير الحالة المصرية فحسب، وإنما يمتد ضياؤها ليشمل القارة الأفريقية والمنطقة العربية بأسرها، إيذانا ببذوغ حقبة تاريخية جديدة تنعم فيها الشعوب بمكتسباتها ويكون قرارها نابعا من إرادتها الوطنية الخالصة.

وأضاف خلال كلمته في ذكرى ثورة يوليو المجيدة، أن حركات التحرر الأفريقي العربي انطلقت مسترشدة بما حقتته الثورة، وداعمة لكل الشعوب التي ترغب في الحرية والاستقلال، ولقد برهنت الأيام على نبل الأهداف التي قامت ثورة يوليو من أجلها والتي استلهتمها من نبض جماهير الشعب المصري.

وقدم الرئيس التحية لقادة ثورة يوليو قائلا: "خالص التحية لرمز هذه الثورة الرئيس الراحل محمد نجيب، وتحية إلى قائدها جمال عبد الناصر".