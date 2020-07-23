قادة الإمارات يهنؤون الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو
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أ ش أ
09:21 ص | الخميس 23 يوليو 2020
بعث الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الخميس، أن نائب رئيس الدولة الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعثا برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس السيسي، كما بعثا برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.